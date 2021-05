Atalanta-Benevento, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Gewiss Stadium stende il tappetto rosso ad Atalanta-Benevento. I sanniti cercano la salvezza, la Dea la Champions: Inzaghi perde Schiattarella Atalanta-Benevento è un libro aperto con pagine bianche. La Dea deve archiviare il discorso Champions League, mentre i campani sognano ancora la salvezza e vogliono subito vendicarsi dopo la rabbia contro il Cagliari. La classifica è corta e può regalare ancora molte soprese. QUI Atalanta – La Dea è in un ottimo stato di forma e Gasperini potrebbe dare fiducia anche a giocatori meno utilizzati. Ancora assente Toloi, out per infortunio. Sulla destra dovrebbe rivedersi Hateboer al posto di Maehle. Tanti nodi da sciogliere sulla trequarti con Pessina e Malinovskyi favoriti su Ilicic e Muriel, che potrebbe però dar fiato a Zapata. QUI ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Gewiss Stadium stende il tappetto rosso ad. I sanniti cercano la salvezza, la Dea la Champions: Inzaghi perde Schiattarellaè un libro aperto con pagine bianche. La Dea deve archiviare il discorso Champions League, mentre i campani sognano ancora la salvezza e vogliono subito vendicarsi dopo la rabbia contro il Cagliari. La classifica è corta e può regalare ancora molte soprese. QUI– La Dea è in un ottimo stato di forma e Gasperini potrebbe dare fiducia anche a giocatori meno utilizzati. Ancora assente Toloi, out per infortunio. Sulla destra dovrebbe rivedersi Hateboer al posto di Maehle. Tanti nodi da sciogliere sulla trequarti con Pessina e Malinovskyi favoriti su Ilicic e Muriel, che potrebbe però dar fiato a Zapata. QUI ...

