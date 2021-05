Atalanta-Benevento, la diretta del match (Di mercoledì 12 maggio 2021) Terz’ultima fatica del campionato per l’Atalanta, che al Gewiss Stadium ospita il pericolante Benevento che cerca punti-salvezza. Gasperini si affida al 4-2-3-1 con Malinovskyi, Pessina e Muriel alle spalle dell’unica vera punta Zapata. Panchina per Ilicic. Le formazioni ufficiali:Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. All. Gasperini.Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Caldirola, Viola, Dabo, Hetemaj, Improta; Gaich, Lapadula. All. Filippo Inzaghi. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Terz’ultima fatica del campionato per l’, che al Gewiss Stadium ospita il pericolanteche cerca punti-salvezza. Gasperini si affida al 4-2-3-1 con Malinovskyi, Pessina e Muriel alle spalle dell’unica vera punta Zapata. Panchina per Ilicic. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Romero, Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. All. Gasperini.(3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Caldirola, Viola, Dabo, Hetemaj, Improta; Gaich, Lapadula. All. Filippo Inzaghi.

