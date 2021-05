Atalanta-Benevento, Gasperini: “Mancano tre punti per la Champions” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Dalla matematica non si scappa, con altri tre punti siamo in Champions League ma dobbiamo capire dove farli. Siamo responsabili del nostro destino nelle prossime partite. Rimaniamo con i piedi per terra: non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la Coppa Italia ma prima penseremo al campionato perché c’è una Champions da conquistare”. Questo il commento di Gian Piero Gasperini dopo il 2-0 dell’Atalanta contro il Benevento che permette alla Dea di mantenere il secondo posto e i tre punti di vantaggio sulla Juventus. “Scudetto? Non ho mai sentito parlarne nello spogliatoio – continua il tecnico orobico a Sky Sport – Non c’è nulla di scontato in un campionato del genere. Stiamo lottando con Milan, Napoli e Juventus, solo una squadra non riuscirà e raggiungere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Dalla matematica non si scappa, con altri tresiamo inLeague ma dobbiamo capire dove farli. Siamo responsabili del nostro destino nelle prossime partite. Rimaniamo con i piedi per terra: non abbiamo ancora fatto niente, mercoledì c’è la Coppa Italia ma prima penseremo al campionato perché c’è unada conquistare”. Questo il commento di Gian Pierodopo il 2-0 dell’contro ilche permette alla Dea di mantenere il secondo posto e i tredi vantaggio sulla Juventus. “Scudetto? Non ho mai sentito parlarne nello spogliatoio – continua il tecnico orobico a Sky Sport – Non c’è nulla di scontato in un campionato del genere. Stiamo lottando con Milan, Napoli e Juventus, solo una squadra non riuscirà e raggiungere ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i nostri 11 titolari! ?? Our line-up to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #AtalantaBenevento… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Atalanta 2-0 Benevento Bologna 0-2 Genoa Inter Milan 3-1 Roma Lazio 1-0 Parma Sampdoria 2-2 Spez… - manila_45 : RT @nonleggerlo: Ultime 19 gare dell’#Inter, un girone intero (16 vinte-3 pari-0 perse): ? Juve ?? Udinese ? Benevento ? Fiorentina ? Lazi… - Clippersfan1394 : RT @nonleggerlo: Ultime 19 gare dell’#Inter, un girone intero (16 vinte-3 pari-0 perse): ? Juve ?? Udinese ? Benevento ? Fiorentina ? Lazi… -