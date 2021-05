AstraZeneca | la Sicilia cede i vaccini rifiutati dagli over60 al Veneto? Il governatore Zaia smentisce

Advertising

Corriere : AstraZeneca, assegnate al Veneto 135mila dosi rifiutate da Sicilia, Calabria e Campania - La7tv : #la7retweet #AstraZeneca, assegnate al Veneto 135mila dosi rifiutate da Sicilia, Calabria e Campania. - sole24ore : Vaccini, 2 milioni dosi Astrazeneca nei frigoriferi. In Sicilia usata solo la metà delle scorte… - PaoloMezzio : RT @Corriere: AstraZeneca, assegnate al Veneto 135mila dosi rifiutate da Sicilia, Calabria e Campa... - vatenacttencass : RT @La7tv: #la7retweet #AstraZeneca, assegnate al Veneto 135mila dosi rifiutate da Sicilia, Calabria e Campania. -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Sicilia

Ieri era esplosa la polemica sulle 50 mila dosi diin scadenza che laha deciso di inviare in Puglia, col Pd che in Assemblea siciliana ha chiesto chiarimenti al governatore Nello ...Così, se in alcune regioni, come la, i vaccinivengono rifiutati da alcuni sessantenni, in altre, come Veneto, Piemonte e Friuli, si fa pressing al governo per usufruire delle ...Prosegue l’“allergia” verso il portale per fissare l'appuntamento. Lo scorso fine settimana somministrate quasi 20mila dosi di siero ..."Che ieri abbiamo avuto promesse di vaccini da altre regioni non è vero". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia a proposito dell'ipotesi di ...