Astra Day | notte di vaccini all’hub dei Bersaglieri | inoculate 5mila dosi FOTO

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono andate avanti tutta lale operazioni di vaccinazionerealizzato dall’Asl alla caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della BrigataGaribaldi, dove è in corso dalle 6 di ieri l’Day. Come previsto, sono state raggiunte in 24 ore, alle 6 di stamani, le quasi 5000 somministrazioni (4980) che hanno riguardato cittadini dell’età media di 29 anni. L’Day proseguirà fino alle 16 di oggi, quando dovrebbero essere somministrate 7044, pari alle persone che si sono prenotate. Nel frattempo, sempre oggi, riprenderàdeianche l’ordinaria campagna di vaccinazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Inoltre oggi è partito alle 6, a Caserta, il primo h24 organizzato dall'Asl presso l'hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi. I vaccini saranno somministrati fino alle 6 di domani.