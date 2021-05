Assegno unico rinviato a gennaio 2022: nuovi importi, da quando, come funziona (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Assegno unico per famiglie, diventato legge a partire dal via libera del Senato all’altezza del 30 marzo scorso, era atteso per il 1° luglio 2021, ma secondo le ultime indicazioni della ministra per la Famiglia Elena Bonetti è stato rinviato fino a gennaio 2022: “L’Assegno unico universale completo partirà a regime da gennaio 2022, ma il percorso comincerà dal primo luglio.” Inoltre ha aggiunto: “L’Assegno unico è una misura che stiamo costruendo: l’idea è di partire da luglio, per farlo bisogna introdurre una misura ponte. In questa prima fase ci siamo orientati a mantenere le detrazioni che le famiglie hanno, nessuno ci perderà, e si aggiunge un Assegno calibrato in base al ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’per famiglie, diventato legge a partire dal via libera del Senato all’altezza del 30 marzo scorso, era atteso per il 1° luglio 2021, ma secondo le ultime indicazioni della ministra per la Famiglia Elena Bonetti è statofino a: “L’universale completo partirà a regime da, ma il percorso comincerà dal primo luglio.” Inoltre ha aggiunto: “L’è una misura che stiamo costruendo: l’idea è di partire da luglio, per farlo bisogna introdurre una misura ponte. In questa prima fase ci siamo orientati a mantenere le detrazioni che le famiglie hanno, nessuno ci perderà, e si aggiunge uncalibrato in base al ...

Advertising

fattoquotidiano : Assegno unico per i figli, la renziana Bonetti annuncia ma non lo fa - Avvenire_Nei : La ministra @elenabonetti all'incontro promosso da @CislNazionale Assegno unico da luglio, non è certo che servirà… - ItaliaViva : La Ministra @elenabonetti all'incontro promosso da @CislNazionale: 'L'assegno unico e universale partirà da luglio'… - TrovoAgente : Assegno unico anche agli #Agentidicommercio - Agg. 12/05/2021 Il nuovo assegno unico, è una delle riforme più impor… - BinaryOptionEU : RT 'Assegno unico figli, come funziona e quanto vale. -