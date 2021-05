ASCOLTITV 11 MAGGIO 2021 | VINCE BUONGIORNO MAMMA 15 | 7% | DAVID DI DONATELLO 11 | 6% | LE IENE 9 | 3% | BRIGNANO 6 | 9% | VOLA IL GIRO 15% | INSINNA 24 | 3% DOMA BONOLIS 18 | 1%

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ASCOLTI TV 11· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3729 35.67PT – 8562 33.48M E D I A S E T24 – 3486 33.34PT – 8586 33.58 Tg1 ore 8 – 1225 21.03UnoMattina – 1085 19.10Storie Italiane – 1003 18.70di– 851 11.41È sempre Mezzogiorno – 1841 14.10Tg1 – 3414 21.10Oggi è un Altro Giorno – 1894 13.20Paradiso delle Signore – 2134 17.49Anteprima ViD – 1932 15.70La Vita in Diretta – 2225 17.80L’Eredità – 3241 21.40L’Eredità – 4581 24.30Tg1 – 5283 23.44Soliti Ignoti – 4804 18.60di– 2525 11.58 1137 8.60 209 7.51 1823 15.50Porta a Porta – 589 7.77 Tg5 ore 8 – 1121 19.25Mattino 5 – 952 17.00 + 1032 19.60Forum – 1577 17.67Tg5 – 3054 20.41Beautiful – 2676 16.59Una Vita – 2671 17.13UeD – 3006 22.17 + 2322 19.01Amici + Isola – 2139 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV MAGGIO

Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 10Rai1, Chiamami ancora amore : 3.515.000 ... #isola #? Francesco Canino (@fraversion) May 11, 2021Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 7Rai1 Top Dieci : 3.350.000 spettatori (share 15,... #? BubinoBlog (@bubinoblog) May 8, 2021Ascolti tv di martedì 11 maggio , Buongiorno Mamma vince la prima serata superando la cerimonia degli "oscar" del cinema ...Ascolti tv 11 maggio, bene ma in calo Buongiorno mamma i David di Donatello meglio dello scorso anno: il podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!