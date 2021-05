Ascolti tv ieri 11 maggio: Buongiorno Mamma cala ma batte i David (Di mercoledì 12 maggio 2021) La fiction con Raoul Bova ha subito un calo di pubblico e share ma ha trionfato contro la cerimonia dei David di Donatello L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 12 maggio 2021) La fiction con Raoul Bova ha subito un calo di pubblico e share ma ha trionfato contro la cerimonia deidi Donatello L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

carmelitadurso : Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per #domenicalive!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milion… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri ?? Complice il il Giro d'Italia che ha allargato la platea totale, #Daydreamer CROLLA in share: s… - Vziatina_ : @wataruswaifu Il mio insegnante del corso di teoria di guida che ieri ha detto che non ti meriti la patente se asco… -