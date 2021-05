Ascolti tv 11 maggio digital e pay | la cinquina del Napoli fa il 3 | 1% Berrettini e Sonego rispondono a Sinner 20 batte Nove e Iris allo sprint

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 12 maggio 2021)Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,9% nelle 24 ore e 7,1% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 8,5%. C’era il calcio in prima serata su Sky martedì 11, con l’anticipo del turno infrasettimanale della Serie A in evidenza. La partita-Udinese, finita con la vittoria della squadra di Rino Gattuso per cinque a uno ha avuto 791mila spettatori e il 3,1% di share. Inoltre sempre su Sky la giornata degli Internazionali di Tennis da Roma ha prodotto 93 mila spettatori e 700mila contatti, con l’incontro-Basilashvily a 115 mila spettatori. Tra lefree in prima serata vince il film di 20 Tra le nativei free ieri questi gliin prima serata. Sul 20 La Fredda Luce del Giorno 507mila spettatori con il 2%. Sul ...