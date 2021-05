Arthur volta pagina: «Dimentichiamo quanto fatto contro il Milan.» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Arthur parla prima della gara contro il Sassuolo: ecco le dichiarazioni del centrocampista brasiliano sul momento della Juventus Arthur, schierato titolare al fianco di Bentancur, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv prima della gara con il Sassuolo. «Una partita che viene dopo tante cose brutte, Dimentichiamo quanto fatto contro il Milan, dobbiamo sapere cosa abbiamo sbagliato.Il Sassuolo ha molte qualità con calciatori e attaccanti abili, dobbiamo concentraci su di noi e fare di tutto per vincere questa partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)parla prima della garail Sassuolo: ecco le dichiarazioni del centrocampista brasiliano sul momento della Juventus, schierato titolare al fianco di Bentancur, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv prima della gara con il Sassuolo. «Una partita che viene dopo tante cose brutte,il, dobbiamo sapere cosa abbiamo sbagliato.Il Sassuolo ha molte qualità con calciatori e attaccanti abili, dobbiamo concentraci su di noi e fare di tutto per vincere questa partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

JuventusJay : Menomale che lo dice pure Rampulla che un po' di calcio giocato l'ha vissuto. Eppure ogni volta che lo dicevo io de… - valerioj000 : Come su Arthur del resto. Ma meglio insultarmi H24, sia mai ascoltare una volta. - cogwakyanLv99w : RT @TolkienItalia: L'11 maggio 1980 veniva trasmesso per la prima volta sulla #ABC il film d'animazione #TheReturnOfTheKing, adattamento di… - maggievale : RT @TolkienItalia: L'11 maggio 1980 veniva trasmesso per la prima volta sulla #ABC il film d'animazione #TheReturnOfTheKing, adattamento di… - Chica_Chubb_ME : RT @TolkienItalia: L'11 maggio 1980 veniva trasmesso per la prima volta sulla #ABC il film d'animazione #TheReturnOfTheKing, adattamento di… -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur volta Red Dead Redemption 2, il cavallo 'vendica' Arthur in un divertente ... Nel corso di una cavalcata, un malintenzionato si avvicina ad Arthur (probabilmente con una scusa) con l'unico obiettivo di rubargli il cavallo . Una volta disarcionato, il protagonista sembra ormai ...

I modi migliori per sprecare il tempo Una volta sono rimasto sveglio fino alle tre del mattino a guardare Howard e il destino del mondo " riconosciuto dalla critica come uno dei peggiori film della storia " la notte prima di un ...

I modi migliori per sprecare il tempo - Arthur C. Brooks Internazionale Red Dead Redemption 2, il cavallo “vendica” Arthur in un divertente video Red Dead Redemption 2 non ha intenzione di allontanarsi dal palcoscenico videoludico: oggi un utente si è imbattuto in un evento esilarante.

I modi migliori per sprecare il tempo in cose inutili Il nostro tempo su questo pianeta è prezioso e limitato. Soprattutto quello fuori del lavoro. Eppure ne buttiamo via una buona parte in passatempi che neppure ci piacciono davvero. È una trappola psic ...

... Nel corso di una cavalcata, un malintenzionato si avvicina ad(probabilmente con una scusa) con l'unico obiettivo di rubargli il cavallo . Unadisarcionato, il protagonista sembra ormai ...Unasono rimasto sveglio fino alle tre del mattino a guardare Howard e il destino del mondo " riconosciuto dalla critica come uno dei peggiori film della storia " la notte prima di un ...Red Dead Redemption 2 non ha intenzione di allontanarsi dal palcoscenico videoludico: oggi un utente si è imbattuto in un evento esilarante.Il nostro tempo su questo pianeta è prezioso e limitato. Soprattutto quello fuori del lavoro. Eppure ne buttiamo via una buona parte in passatempi che neppure ci piacciono davvero. È una trappola psic ...