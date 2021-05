Arriva la prima linea make-up firmata Zara (Di mercoledì 12 maggio 2021) , si tratta di una linea vegana e con il pack bianco ed ecosostenibile. Oltre ad essere una linea vegana e quindi adatta a tutti i tipi di pelle, il vero tocco di classe e la vera garanzia sta nella produttrice: Diane Kendal, una delle professioniste del make up più apprezzate dai ’90 nei backstage di sfilate e dietro le quinte di cover prestigiose. liena Zara make-up, fonte: Io Donna Il pack minimal e bianco lascia travedere la trasparenza della linea, adatta a tutti i tipi di pelle, nessun limite d’età, nessuna distinzione di genere.Una sola promessa lancia il brand: massima apertura alla creatività, all’inclusività. Come riconoscere il brand? Una piccola genialità dell’agenzia creativa Baron & Baron, che ha griffato il tutto con la “Z” del logo. linea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) , si tratta di unavegana e con il pack bianco ed ecosostenibile. Oltre ad essere unavegana e quindi adatta a tutti i tipi di pelle, il vero tocco di classe e la vera garanzia sta nella produttrice: Diane Kendal, una delle professioniste delup più apprezzate dai ’90 nei backstage di sfilate e dietro le quinte di cover prestigiose. liena-up, fonte: Io Donna Il pack minimal e bianco lascia travedere la trasparenza della, adatta a tutti i tipi di pelle, nessun limite d’età, nessuna distinzione di genere.Una sola promessa lancia il brand: massima apertura alla creatività, all’inclusività. Come riconoscere il brand? Una piccola genialità dell’agenzia creativa Baron & Baron, che ha griffato il tutto con la “Z” del logo....

Advertising

amnestyitalia : Soddisfazione per la sentenza d'appello nel 'processo-bis' nei confronti dei carabinieri responsabili dell'omicidio… - fattoquotidiano : Chissà se, prima o poi, Mario Draghi proferirà parola sul tema. Nel frattempo, il caso del sottosegretario all’Econ… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #9maggio: #Pa, arriva il decreto taglia tempi. #Draghi, per le ria… - wally36888792 : @sara28873321 @occhi_t @mariella89__ Infatti prima del divorzio c’è la separazione e si presume che se di arriva a… - AutodeskItalia : In un mondo che sta vivendo un momento di cambiamento cataclismico, nel quale si arriva a parlare della vita in ter… -