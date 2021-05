Arrestato nel Foggiano un uomo che per anni ha maltrattato e picchiato la moglie e i sei figli (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Un uomo di 41 anni di Mattinata, nel Foggiano, è stato Arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Secondo le accuse il 41enne, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale e noto alle forze dell'ordine, avrebbe sottoposto a gravi maltrattamenti fisici e psicologici la moglie 39enne, originaria della Repubblica Ceca, costringendola, con violenze fisiche e morali, a subire rapporti sessuali non protetti e obbligandola a condurre le successive gravidanze. I maltrattamenti sarebbero proseguiti anche durante i periodi in cui la donna era in stato di gravidanza, e anche nei confronti dei sei figli minorenni della coppia, tra i 4 ed i 15 anni. I minori infatti, oltre che spettatori delle offese dirette ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 maggio 2021) AGI - Undi 41di Mattinata, nel, è statodai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Secondo le accuse il 41enne, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale e noto alle forze dell'ordine, avrebbe sottoposto a gravi maltrattamenti fisici e psicologici la39enne, originaria della Repubblica Ceca, costringendola, con violenze fisiche e morali, a subire rapporti sessuali non protetti e obbligandola a condurre le successive gravidanze. I maltrattamenti sarebbero proseguiti anche durante i periodi in cui la donna era in stato di gravidanza, e anche nei confronti dei seiminorenni della coppia, tra i 4 ed i 15. I minori infatti, oltre che spettatori delle offese dirette ...

