Arrestato l’uomo che danneggiava i finestrini. Colto sul fatto dalla Polizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) I poliziotti della Squadra Volante hanno Colto in flagranza di reato ed Arrestato il 57enne responsabile dei danneggiamenti e dei furti avvenuti nelle scorse notti sulle autovetture parcheggiate nel centro cittadino e che tanto avevano generato preoccupazione e timore nei residenti della zona. Intorno alle 6,00 di questa mattina, un solerte cittadino ha chiamato la Sala Operativa della Questura per segnalare la presenza di un uomo con cappellino e guanti che si aggirava tra le auto in sosta nella zona dell’Ospedale Vecchio nel centro del Borgo Umbertino. Presumendo che potesse essere l’autore dei numerosi danneggiamenti avvenuti nelle scorsi notti alle auto parcheggiate in quel quartiere, i poliziotti della Volante, allertati dai loro colleghi del 113, sono accorsi in forze nella zona. I polizotti hanno così Colto sul ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 12 maggio 2021) I poliziotti della Squadra Volante hannoin flagranza di reato edil 57enne responsabile dei danneggiamenti e dei furti avvenuti nelle scorse notti sulle autovetture parcheggiate nel centro cittadino e che tanto avevano generato preoccupazione e timore nei residenti della zona. Intorno alle 6,00 di questa mattina, un solerte cittadino ha chiamato la Sala Operativa della Questura per segnalare la presenza di un uomo con cappellino e guanti che si aggirava tra le auto in sosta nella zona dell’Ospedale Vecchio nel centro del Borgo Umbertino. Presumendo che potesse essere l’autore dei numerosi danneggiamenti avvenuti nelle scorsi notti alle auto parcheggiate in quel quartiere, i poliziotti della Volante, allertati dai loro colleghi del 113, sono accorsi in forze nella zona. I polizotti hanno cosìsul ...

