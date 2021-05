Arisa | addio al fidanzato Andrea Di Carlo | “Matrimonio mandato all’aria”

(Di mercoledì 12 maggio 2021)e il managerDisi sono lasciati. Stavolta pare definitivamente. La coppia, che aveva in programma unfissato per il 2 settembre prossimo, ha deciso di non continuare più relazione. A riferire l’indiscrezione è il settimanale Chi, nelle “pillole di gossip”, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

francobus100 : Arisa, addio ad Andrea Di Carlo: «Lasciati in modo burrascoso, mandati all'aria i progetti di matrimonio»

Sembra che tra Arisa e Andrea Di Carlo ci sia una nuova crisi. Arisa, professoressa di "Amici" nell'ultima edizione della scuola di Maria De Filippi e il fidanzato manager Andrea Di Carlo . Una storia che sarebbe infatti arrivata (per ...