Aree comunali da trasformare in parchi verdi, l'amministrazione chiarisce: 'Già avviata una ricognizione' (Di mercoledì 12 maggio 2021) 'Aree comunali mai prese in carico: ora diventino parchi verdi', le proposte della Lega 10 maggio 2021 'L'amministrazione ha già avviato una ricognizione delle Aree in disuso per ampliare i parchi ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 12 maggio 2021) 'mai prese in carico: ora diventino', le proposte della Lega 10 maggio 2021 'L'ha già avviato unadellein disuso per ampliare i...

Advertising

SBidimedia : Qui trovate il nostro sondaggio su roma completo ?? - pborghilivorno : RT @pborghilivorno: #controcorrente la confusione e le divisioni a destra sui candidati alle comunali e regionali non è detto che proseguan… - SulPanaro : Medolla, concessione gratuita delle aree verdi comunali per palestre e associazioni - pborghilivorno : #controcorrente la confusione e le divisioni a destra sui candidati alle comunali e regionali non è detto che prose… - ComuneVolpiano : AVVISO PER L' AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI AREE COMUNALI UBICATE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI VIA VENEZIA -