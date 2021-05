(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. - Mentre sono in corso le prove suppletive, supera la prova scritta di febbraio la metà dei partecipanti (7.413 su 15.779 delle domande pervenute a fronte delle complessive 66.115), ma ...

Advertising

TV7Benevento : Anief su concorso straordinario scuola, un posto su 3 rimarrà vacante... - liberenotizie : Anief su concorso straordinario scuola, un posto su 3 rimarrà vacante. Adnkronos - ultimora - PacificoTweet : Concorso straordinario docenti, pubblicate 200 graduatorie su 552. Un posto su tre potrebbe rimanere vacante. [LA T… - PacificoTweet : Concorso straordinario docenti, pubblicate 200 graduatorie su 552 per un quarto dei 32.021 posti banditi: uno su tr… - Brandolf11 : RT @PacificoTweet: Concorso straordinario, il Tar del Lazio ammette nuovi candidati alle suppletive previste tra il 14 e il 20 maggio. Anie… -

Ultime Notizie dalla rete : Anief concorso

Adnkronos

Marcello Pacifico, presidente, ricorda che "ilstraordinario nasceva dalla volontà del legislatore di sanare la questione del precariato". "A parte, però, il basso numero dei posti ...Marcello Pacifico, presidente, ricorda che "ilstraordinario nasceva dalla volontà del legislatore di sanare la questione del precariato. A parte, però, il basso numero dei posti ...Mentre sono in corso le prove suppletive, supera la prova scritta di febbraio la metà dei partecipanti (7.413 su 15.779 delle domande pervenute a fronte delle complessive 66.115), ma uno su cinque com ...Roma, 12 mag. (Labitalia) – Mentre sono in corso le prove suppletive, supera la prova scritta di febbraio la metà dei partecipanti (7.413 su 15.779 delle domande pervenute a fronte delle complessive 6 ...