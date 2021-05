Andrea Zelletta, su Natalia Paragoni afferma: ”Chi sperava sarebbe finito tutto a fatto male i conti” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Andrea Zelletta è sicuramente uno degli ex gieffini più chiacchierato del momento, avrebbe fatto un’intervista a RTL 102.5 la quale si è raccontato molto apertamente. Il ragazzo oltre ad essersi candidato a Masterchef Italia, si sarebbe anche fermato a parlare della sua bellissima storia sentimentale con Natalia Paragoni. Andrea Zelletta, avrebbe fatto sapere durante l’intervista allo speaker radiofonico: Francesco Fredella di essere felicissimo vicino alla sua ragazza, dicendo proprio queste parole: “Qualcuno sperava che tra noi finisse tutto, ma ha fatto male i conti”. Andrea Zelletta, e la storia d’amore con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 12 maggio 2021)è sicuramente uno degli ex gieffini più chiacchierato del momento, avrebbeun’intervista a RTL 102.5 la quale si è raccontato molto apertamente. Il ragazzo oltre ad essersi candidato a Masterchef Italia, sianche fermato a parlare della sua bellissima storia sentimentale con, avrebbesapere durante l’intervista allo speaker radiofonico: Francesco Fredella di essere felicissimo vicino alla sua ragazza, dicendo proprio queste parole: “Qualcunoche tra noi finisse, ma ha”., e la storia d’amore con ...

