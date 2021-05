Andrea Zelletta e Natalia Paragoni intervengono dopo la polemica sul “sesso sfrenato” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono stati gli ospiti del Punto Zeta in streaming su Mediaset Play. L’argomento principale? I dolori muscolari dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo le acrobazie sotto coperta con il suo fidanzato. Zelletta e Natalia Paragoni dopo la polemica del “sesso sfrenato” Da quanto non facciamo sesso? Da ieri. Parlare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 maggio 2021)sono stati gli ospiti del Punto Zeta in streaming su Mediaset Play. L’argomento principale? I dolori muscolari dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donnele acrobazie sotto coperta con il suo fidanzato.ladel “” Da quanto non facciamo? Da ieri. Parlare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - AgenderBane : RT @MediasetPlay: Ma partiamo a bomba con Natalia Paragoni e Andrea Zelletta... SENTITE LE VIBES AMICI UNITI DEI REALITY MEDIASET? #ilPunto… - Paolo68433170 : RT @IsolaDeiFamosi: Ma partiamo a bomba con Natalia Paragoni e Andrea Zelletta... SENTITE LE VIBES AMICI UNITI DEI REALITY MEDIASET? #ilPun… -