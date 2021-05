Andrea Iannone pizzicato con Carmen, la modella che gli avrebbe rubato il cuore (Foto) (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ davvero Carmen Vicotria Rodriguez la nuova fidanzata di Andrea Iannone? La presunta coppia è stata pizzicata a Milano durante un brunch e la rivista Chi pubblica le Foto. Dolce compagnia per il pilota di moto ed ex fidanzato di Belen Rodriguez ma non è solo il cognome che le accomuna. Anche Carmen è una modella ed è venezuelana e forse adesso c’è anche Iannone di mezzo. La coppia è stata beccata in centro a Milano dai paparazzi, insieme al tavolino di un bar. Sereni e spensierati e chi li ha visti ha riferito che si mangiavano con gli occhi, che si vedeva che stavano bene insieme. Dopo avere consumato quello che avevano ordinato si sono allontanati separati, forse per depistare i paparazzi ma alla fine il gossip fa il suo percorso. Andrea ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ davveroVicotria Rodriguez la nuova fidanzata di? La presunta coppia è stata pizzicata a Milano durante un brunch e la rivista Chi pubblica le. Dolce compagnia per il pilota di moto ed ex fidanzato di Belen Rodriguez ma non è solo il cognome che le accomuna. Ancheè unaed è venezuelana e forse adesso c’è anchedi mezzo. La coppia è stata beccata in centro a Milano dai paparazzi, insieme al tavolino di un bar. Sereni e spensierati e chi li ha visti ha riferito che si mangiavano con gli occhi, che si vedeva che stavano bene insieme. Dopo avere consumato quello che avevano ordinato si sono allontanati separati, forse per depistare i paparazzi ma alla fine il gossip fa il suo percorso....

