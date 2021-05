Andrea Damante su Elisa Visari: “Mai stato tanto innamorato”, poi parla di Giulia De Lellis (Di mercoledì 12 maggio 2021) Andrea Damante è tra gli ospiti della puntata de Il punto Z in onda su Mediaset Play mercoledì 12 maggio. Nel salottino di Tommaso Zorzi, il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato della sua vita privata, spaziando dalla storia d’amore che sta vivendo con Elisa Visari alla relazione ormai finita con Giulia De Lellis. Andrea Damante è fidanzato con Elisa Visari Andrea Damante ha avuto parole dolcissime per la sua fidanzata Elisa Visari. Classe 2001, Elisa è un’attrice e modella. Il deejay ha dichiarato di non avere mai amato nessuno con la stessa intensità con cui ama lei. Grazie a questo rapporto, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021)è tra gli ospiti della puntata de Il punto Z in onda su Mediaset Play mercoledì 12 maggio. Nel salottino di Tommaso Zorzi, il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, hato della sua vita privata, spaziando dalla storia d’amore che sta vivendo conalla relazione ormai finita conDeè fidanzato conha avuto parole dolcissime per la sua fidanzata. Classe 2001,è un’attrice e modella. Il deejay ha dichiarato di non avere mai amato nessuno con la stessa intensità con cui ama lei. Grazie a questo rapporto, ...

