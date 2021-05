Andrea Damante fa delle bellissime dichiarazioni sulla fidanzata Elisa Visari e rivela la decisione presa con Giulia De Lellis sul cagnolino preso insieme

Advertising

MediasetPlay : Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo po… - BITCHYFit : Andrea Damante, la decisione con Giulia De Lellis e i progetti con Elisa: “Mai stato tanto innamorato prima, ma ora… - IsaeChia : Andrea Damante fa delle bellissime dichiarazioni sulla fidanzata Elisa Visari e rivela la decisione presa con Giuli… - blogtivvu : Andrea Damante: “Elisa? Mai amato nessuno così!”, la decisione su Giulia De Lellis e il GF Vip… - annalisa673 : RT @MediasetPlay: Pronti a #ilPuntoZ di stasera? Il nostro Tommaso sarà in studio con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni... Avremo poo Elen… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

Tra gli ospiti della quinta puntata de Il Punto Z , ci sarà spazio per il deejayche parlerà per la prima volta della sua fidanzata Elisa Visari , con un accenno anche alla sua storica ex Giulia De Lellis .: "Elisa? Mai amato nessuno così!", poi parla ...Aveva semplicemente partecipato ad un programma di Maria De Filippi , ovvero Uomini e Donne , dove scese le scale per corteggiare il tronista. Anche se la loro storia non è andata ...Andrea Damante: “Elisa Visari? Mai amato nessuno come lei!”, poi parla dell’ex fidanzata Giulia De Lellis e del Grande Fratello Vip.Andrea Damante ospite a Il Punto Z torna a parlare di Giulia De Lellis: "Abbiamo preso una decisione definitiva" Poco fa è stata registrata una nuova ...