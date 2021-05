Andrea Damante | “Elisa? Mai amato nessuno così!” | la decisione su Giulia De Lellis e il GF Vip

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra gli ospiti della quinta puntata de Il Punto Z, ci sarà spazio per il deejayche parlerà per la prima volta della sua fidanzataVisari, con un accenno anche alla sua storica exDe: “? Mai”, poi parla diDeNon mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tra gli ospiti della quinta puntata de Il Punto Z , ci sarà spazio per il deejayche parlerà per la prima volta della sua fidanzata Elisa Visari , con un accenno anche alla sua storica ex Giulia De Lellis .: "Elisa? Mai amato nessuno così!", poi parla ...Aveva semplicemente partecipato ad un programma di Maria De Filippi , ovvero Uomini e Donne , dove scese le scale per corteggiare il tronista. Anche se la loro storia non è andata ...Andrea Damante: “Elisa Visari? Mai amato nessuno come lei!”, poi parla dell’ex fidanzata Giulia De Lellis e del Grande Fratello Vip.Andrea Damante ospite a Il Punto Z torna a parlare di Giulia De Lellis: "Abbiamo preso una decisione definitiva" Poco fa è stata registrata una nuova ...