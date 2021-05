Anche stavolta la Germania c'è sui migranti: "Italia non sola" (Di mercoledì 12 maggio 2021) A tre giorni dal weekend che ha segnato il “picco” degli arrivi di migranti sulle coste Italiane dall’inizio dell’anno, Mario Draghi decide di presentarsi di persona al question time della Camera, dove parla Anche di riaperture e turismo, ma dove soprattutto punta a far sapere di essere attivo sul dossier immigrazione. Com’era nel suo stile Anche quando era capo della Bce, Draghi tende a parlare solo in occasioni pubbliche e ufficiali, mai a margine, non gli piacciono i retroscena giornalistici. E allora alla Camera, iniziativa rara per un premier, il capo del governo annuncia di aver intrapreso un dialogo con “Germania e Francia per rivitalizzare il Patto di Malta”, l’accordo siglato nel 2019 con questi Stati europei sull’accoglienza. Poco dopo, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, al termine ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) A tre giorni dal weekend che ha segnato il “picco” degli arrivi disulle costene dall’inizio dell’anno, Mario Draghi decide di presentarsi di persona al question time della Camera, dove parladi riaperture e turismo, ma dove soprattutto punta a far sapere di essere attivo sul dossier immigrazione. Com’era nel suo stilequando era capo della Bce, Draghi tende a parlare solo in occasioni pubbliche e ufficiali, mai a margine, non gli piacciono i retroscena giornalistici. E allora alla Camera, iniziativa rara per un premier, il capo del governo annuncia di aver intrapreso un dialogo con “e Francia per rivitalizzare il Patto di Malta”, l’accordo siglato nel 2019 con questi Stati europei sull’accoglienza. Poco dopo, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, al termine ...

