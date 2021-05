Anche gli infermieri hanno la loro giornata mondiale: il 12 maggio vengono celebrati in tutto il mondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ovunque per il bene di tutti. Questo è lo slogan scelto per celebrare la giornata mondiale degli infermieri 2021, che si festeggia proprio oggi, 12 maggio. Questa data non è presa a caso, ma è l’anniversario della nascita, a Firenze, di Florence Nightingale, considerata la fondatrice dell’infermieristica moderna. Leggi Anche › “GRAZIE”: la moneta da 2 euro dedicata a medici e infermieri Alcune fonti raccontano che, durante la guerra di Crimea, i soldati la videro girare senza sosta, giorno e notte, per controllare e curare i feriti: proprio per questo fu soprannominata la “dama della lampada“. E proprio in occasione del bicentenario della sua ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ovunque per il bene di tutti. Questo è lo slogan scelto per celebrare ladegli2021, che si festeggia proprio oggi, 12. Questa data non è presa a caso, ma è l’anniversario della nascita, a Firenze, di Florence Nightingale, considerata la fondatrice dell’stica moderna. Leggi› “GRAZIE”: la moneta da 2 euro dedicata a medici eAlcune fonti raccontano che, durante la guerra di Crimea, i soldati la videro girare senza sosta, giorno e notte, per controllare e curare i feriti: proprio per questo fu soprannominata la “dama della lampada“. E proprio in occasione del bicentenario della sua ...

