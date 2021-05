Amministrative – Riunito il centrodestra | nota congiunta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 maggio 2021) – Si è conclusa – riferisce un comunicato – la riunione delsulle. Erano presenti rappresentanti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo, Udc, Noi con l’Italia. In un clima di grande collaborazione – sottolinea il comunicato – si è avviato il confronto su tutti i Comuni che andranno al voto nella prossima tornata. È emersa la comune volontà di presentare agli elettori una coalizione compatta e unita, pronta a battere sinistra e Cinquestelle ovunque. Per le città metropolitane il comune indirizzo verrà ufficializzato in una imminente riunione con i leader dei partiti della coalizione. Per le altre città è stato dato mandato ai coordinatori di ciascuna regione di far giungere al tavolo nazionale degli Enti locali una loro comune valutazione. Il tavolo – conclude il comunicato – tornerà a riunirsi il prossimo ...