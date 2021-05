Amministrative: Meloni, 'presto nostri candidati, bene aver aspettato avversari' (Di mercoledì 12 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Meloni, 'presto nostri candidati, bene aver aspettato avversari'... - GiammarioDiB : RT @GiammarioDiB: Il prossimo sindaco di #Roma sarà: #amministrative #PD #M5S #Raggi #Calenda #Gualtieri #Zingaretti #Meloni #Salvini - Colombo9luglio : @marcovoltaico secondo me in previsione la Meloni è in ascesa mentre la tendenza per Lega e 5Stelle sarà perdere pu… - gaiaitaliacom : Guarda guarda, Meloni e Salvini si prendono a schiaffi sulle amministrative… La salda unità politica della destra!- - DanielPilotte1 : RT @FDI_Parlamento: GB, Meloni: Da Ecr Party congratulazioni agli amici Tories e al premier Johnson per successo alle amministrative https:… -