Amici | Stefano De Martino ed Emma Marrone | il ricordo di Pierdavide Carone su quella famosa edizione

In vista della finale di Amici di Maria De Filippi i ragazzi hanno ricevuto una visita speciale: Pierdavide Carone, noto cantautore e paroliere che ha costruito la sua carriera proprio a partire dalla sua partecipazione al talent. Pierdavide è rimasto a lungo a parlare con i ragazzi raccontando la sua esperienza vissuta nel 2010: ricordo che qui Emma ha potuto iniziare a imporre la sua anima rock. Stefano ha iniziato da qui a diventare quello che adesso lo porta a essere uno showman consumato. Qualunque cosa facciate, chiunque voi siate, fuori da qui non ve lo dimenticate Pierdavide Carone I ragazzi sono rimasti ad ascoltare con attenzione le parole del cantante, mentre sale la tensione per la finale di ...

