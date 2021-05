Allegri potrebbe essere il nome a sorpresa per la panchina del Napoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiChi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Quasi sicuramente la scelta non ricadrà su Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese sembra ormai pronto a salutare la compagine partenopea a fine stagione, complice anche il rapporto non proprio idilliaco con il presidente De Laurentiis. Per questo motivo il club azzurro sta valutando diversi profili. Sul piatto al momento sembrano esserci i nomi di Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Ma il presidente De Laurentiis negli ultimi giorni starebbe seriamente pensando ad Allegri per la panchina azzurra. Al momento, dopo la fine dell’esperienza alla Juventus, il tecnico toscano non ha intrapreso nessuna nuova avventura. L’indiscrezione è stata lanciata da Valter De Maggio su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiChi sarà il prossimo allenatore del? Quasi sicuramente la scelta non ricadrà su Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese sembra ormai pronto a salutare la compagine partenopea a fine stagione, complice anche il rapporto non proprio idilliaco con il presidente De Laurentiis. Per questo motivo il club azzurro sta valutando diversi profili. Sul piatto al momento sembrano esserci i nomi di Massimiliano, Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Ma il presidente De Laurentiis negli ultimi giorni starebbe seriamente pensando adper laazzurra. Al momento, dopo la fine dell’esperienza alla Juventus, il tecnico toscano non ha intrapreso nessuna nuova avventura. L’indiscrezione è stata lanciata da Valter De Maggio su Kiss Kiss, emittente ufficiale del ...

