Alla scoperta del Primitivo | origini e storia di questo antico vino pugliese

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi faremo un viaggio in Puglia, più precisamente nella parte più a sud della Puglia,di unrosso caldo, avvolgente e molto fruttato che negli ultimi anni si è diffuso a macchia d’olio in tutti i ristoranti e le enoteche d’Italia, dal TrentinoSicilia: il. Ladivitigno risale a tempi antichissimi: arrivato nella nostra penisola grazie ai fenici e ai loro commerci all’interno nel Mediterraneo, venne poi ulteriormente diffuso dai greci grazie alle loro colonie in tutto il sud Italia. Anche i Romani in seguito si accorsero delle sue grandi qualità, decantate da tanti poeti come Plinio il Vecchio e Marziale. Con la caduta dell’impero romano e l’inizio del Medioevo le tracce divitigno come quelle di ...

Advertising

UlisseRai1 : La prima puntata di #Ulisse, andata in onda il 25/11/2000, era dedicata alla scoperta di una civiltà splendida: gli… - pompeii_sites : Le scuole da oggi potranno entrare nel Parco Archeologico di #Pompei anche a distanza. Questo grazie a #LiveCulture… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Anonimo, Crocifissione con soldato mongolo, sec. XIV, dipinto murale, Sacro Speco, Sub… - SacriSimo : ?? Nuovo Podcast! '#18 - Alla scoperta di Orange County, California' su @Spreaker #california #cosafareincalifornia… - MutiLeonilde : RT @GrandenapoliNA: Un viaggio nel Rione Sanità alla scoperta di opere d'arte a cielo aperto. ?? #StreetArt #RioneSanità ??@ gaebal IG https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta

LaVoceDiGenova.it

Gli scavi hanno portatoanche "di molti vasi di ceramica, alcuni dei quali furono stati utilizzati nella vita quotidiana e altri all'interno di mobili funerari quali capolavori ...La straordinariaè tutta merito del luogo in cui è avvenuta: siamo in Scozia, dalle parti ... una roccia nella quale i fossili si preservanoperfezione, con un dettaglio che arriva fino ...Il viaggio alla scoperta di Dante, per celebrare la sua poesia nel settecentenario della morte, torna in presenza in Villa Burba a Rho. Dopo i primi due appuntamenti in diretta sulla pagina Facebook d ...Non solo i migliori vivaisti d’Italia con le loro produzioni di fiori e piante, ma - tra l’altro - un’originale Isola delle Rose nell’invaso, dalla quale partiranno barchette a remi per mini-tour alla ...