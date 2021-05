Alitalia: fonti governo, in dl Sostegni risorse per 100 milioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ammonterebbero a 100 milioni, secondo quanto si apprende da fonti di governo, le risorse che il governo si appresta a stanziare nel prossimo decreto Sostegni per garantire l'operatività di Alitalia. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ammonterebbero a 100, secondo quanto si apprende dadi, leche ilsi appresta a stanziare nel prossimo decretoper garantire l'operatività di. ...

