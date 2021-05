Alis | Grimaldi incontra il ministro Giovannini | Blue economy | ruolo strategico della logistica

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Abbiamo avuto il piacere dire ildelle Infrastrutture eMobilità Sostenibili, Enrico, al quale ci lega una profonda attenzione nei confrontisostenibilità come elemento chiave per la crescita del settore del trasporto e. Siamo infatti convinti che, anche grazie ai progetti individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il futuro del nostro Paese e dell’Europa intera debba essere sempre più orientato verso la green e”. Così il presidente di, Guido, commenta l’incontro istituzionale tenutosi con ildelle Infrastrutture eMobilità Sostenibili, insieme ad Emanuele ...

Il Presidente di(Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) Guidocommenta così l'ingresso in qualità di socio onorario dell'Università degli Studi della Tuscia, Ateneo ...Il Presidente di(Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) Guidocommenta così l'ingresso in qualità di socio onorario dell'Università degli Studi della Tuscia, Ateneo ...Così il presidente di Alis, Guido Grimaldi, commenta l'incontro istituzionale tenutosi con il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, insieme ad Emanuele Grimaldi, amministratore ...L'esponente del governo, spiega l'associazione, mostra attenzione nei confronti della sostenibilità come elemento chiave per la crescita del settore del trasporto e della logistica.