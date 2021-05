«Alfredino – Una storia italiana» | il primo trailer della serie sulla tragedia del Vermicino con Anna Foglietta

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Chi c’era, se lo ricorda come il primo evento di «real tv» della televisione italiana. Chi non c’era, potrà farsi un’idea dei fatti di Vermicino grazie ad Alfredino – Una storia italiana, la nuova produzione Sky Original in due puntate che sarà trasmessa il 21 e il 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su NOW. Il progetto, prodotto da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group, racconta la storia vera del piccolo Alfredo Rampi, il bambino di 6 anni caduto in un pozzo artesiano nel Vermicino nel giugno del 1981. I tentativi da parte dei vigili del fuoco di recuperarlo, i progetti arditi degli ingegneri che speravano di riuscire a combattere il tempo per salvarlo prima che fosse troppo tardi e l’ingerenza della televisione che, attraverso lunghe dirette, cercava di tenere aggiornati gli spettatori su qualsiasi sviluppo svolgono un ruolo cardine in questa serie che cerca, a distanza di quarant’anni, di far pace con un trauma collettivo rimasto in sospeso per troppo tempo. https://www.youtube.com/watch?v=2nahm9MQFFg