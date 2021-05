Alfa Romeo Giulia - La radiografia della GTAm - FOTO GALLERY

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuovaGTA non è solo una halo car, una supersportiva fatta per entrare nell'olimpo delle vetture ad altissime prestazioni. La quattro porte di Arese è un omaggio al glorioso passato del marchio, fatto di successi nelle competizioni e auto - stradali e da corsa - che hanno fatto sognare generazioni e generazioni di appassionati. E continuano a farlo tuttora. La nuova GTA, o meglio, la più estrema, è stata progetta con il solo obiettivo di diventare un punto di riferimento nel segmento delle berline sportive (dove già la sorella minore Quadrifoglio aveva detto la sua) e inserirsi di diritto tra i modelli più performantistoria del Biscione. 540 CV, trazione posteriore e aerodinamica pensata per la pista: la tre volumi è un manifesto di sportività, un nuovo punto di ...

Su strada con la GTA e poi in pista a Balocco con la GTA/M per scoprire come si guida e tutti i plus tecnici della evoluzione sportiva della già fantasticaGiulia Quadrifoglio. Realizzata in due serie limitate da 500 esemplari numerati per ciascuna versione, la potenza è di 540Cv mentre i pesi scendono fino a 100kg rispetto alla Quadrifoglio ...Rispetto alla originale GTA, questa vettura ripropone quindi il fascino dellesportive di una volta in un'ottica moderna davvero esclusiva, diventando di diritto il ponte di collegamento ...Dall'ala posteriore (regolabile) di fibra di carbonio, ai sedili a guscio con cinture a sei punti: ecco perché la sportiva è già una leggenda ...Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, caratteristiche, prezzi, foto dell’auto sportive Alfa Romeo in serie limitata, che derivano dalla Quadrifoglio.