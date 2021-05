Albano contro Fedez: “Sono sconcertato”. E poi la rivelazione del desiderio su Romina e Loredana… (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono passate quasi due settimane dal discorso di Fedez sul palco del Primo Maggio, ma ancora le critiche continuano. Questa volta a muovere contro il cantante è una voce storica della musica italiana, il pugliese Albano Carrisi. Dice di essere rimasto sconcertato dal discorso del rapper sul palco e poi rivela un suo grande desiderio che riguarda i due grandi amori della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso. LEGGI ANCHE => Fedez contro la censura, omofobo, di sinistra: quanto chiacchiericcio sterile dopo il Concertone Le parole su Fedez Fedez non ha convinto nemmeno Albano. A fargli storcere il naso, è stata la presunta incoerenza del rapper milanese: “Che vi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 maggio 2021)passate quasi due settimane dal discorso disul palco del Primo Maggio, ma ancora le critiche continuano. Questa volta a muovereil cantante è una voce storica della musica italiana, il puglieseCarrisi. Dice di essere rimastodal discorso del rapper sul palco e poi rivela un suo grandeche riguarda i due grandi amori della sua vita:Power e Loredana Lecciso. LEGGI ANCHE =>la censura, omofobo, di sinistra: quanto chiacchiericcio sterile dopo il Concertone Le parole sunon ha convinto nemmeno. A fargli storcere il naso, è stata la presunta incoerenza del rapper milanese: “Che vi ...

Advertising

PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi e #RominaPower si scagliano contro i #maneskin - corrierebergamo : Frontale contro una Jeep, muore motociclista di Albano Sant’Alessandro - jovexyoon : @robertaconvers uaglio, che è sto bullismo contro albano - Barbara51348538 : RT @CittadinoSanita: ?? Oggi ore 15.00 #Velletri ??Assemblea pubblica per dire ?No al Biometano! ??Contro la devastazione dei territori ??Con… - CittadinoSanita : ?? Oggi ore 15.00 #Velletri ??Assemblea pubblica per dire ?No al Biometano! ??Contro la devastazione dei territori ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano contro Uomo picchiato dalla Polizia al confine con la Slovenia, i giudici: si era inventato tutto A gennaio la versione del pachistano era stata presa per buona dal giudice Silvia Albano ma, ... L'ennesima macchina del fango messa in moto contro le forze dell'ordine per discreditarne l'operato, ...

Hakkinen: 'Mercedes nettamente superiore a Red Bull' - FormulaPassion.it Ad esempio su un circuito come quello spagnolo, su cui è difficile superare, contro un Max ...le frecce nere possono giocarsi quando la situazione lo richiede ( qui l'analisi tattica di Federico Albano ...

Albano contro Fedez: “Sono sconcertato”. E poi la rivelazione del desiderio su Romina e Loredana… Periodico Italiano Felicità di Albano Dicono che… mentre i suoi trascorsi giovanili di militante leghista riemergevano dalle carte del processo contro Matteo Salvini e tra gli antichi compagni di partito tornava a circolare un vecchio vid ...

F1 | Verdetto Mercedes. Ferrari gara perfetta Il Gran Premio di Spagna ci regala una Mercedes tornata al top della forma, una bella Ferrari insieme a tanti spunti di analisi tecnica ...

A gennaio la versione del pachistano era stata presa per buona dal giudice Silviama, ... L'ennesima macchina del fango messa in motole forze dell'ordine per discreditarne l'operato, ...Ad esempio su un circuito come quello spagnolo, su cui è difficile superare,un Max ...le frecce nere possono giocarsi quando la situazione lo richiede ( qui l'analisi tattica di Federico...Dicono che… mentre i suoi trascorsi giovanili di militante leghista riemergevano dalle carte del processo contro Matteo Salvini e tra gli antichi compagni di partito tornava a circolare un vecchio vid ...Il Gran Premio di Spagna ci regala una Mercedes tornata al top della forma, una bella Ferrari insieme a tanti spunti di analisi tecnica ...