Al via nel tribunale di Napoli Nord il primo sportello generalista in Campania per le vittime di tutti i reati

Accoglienza, ascolto, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento per l'esercizio dei propri diritti ed accompagnamento ad altri servizi specialistici. È una sintesi di tutti i servizi gratuiti che offrirà lo sportello per le vittime di reato che aprirà lunedì 17 maggio presso il tribunale di Napoli Nord nella sua sede di Aversa. Un progetto che nasce da un'ampia sinergia che ha unito il tribunale e la Procura di Napoli Nord con l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Rete Dafne Italia (Servizi per l'assistenza alle vittime di reato) e l'associazione di promozione sociale Diësis.

