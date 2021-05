Aka7even contro Anna Pettinelli prima della finale di Amici. La coach: “Facevo meglio a prendere Sangiovanni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) In vista della finale di Amici di Maria De Filippi si fanno sempre più tesi i rapporti fra Aka7even e la sua coach Anna Pettinelli. Dopo la discussione avvenuta pochi giorni prima della semifinale, il concorrente si trova nuovamente in difficoltà a causa di alcuni pezzi proposti dalla conduttrice radiofonica. Quest’ultima sembra però ferma sulla sua posizione e non accetta l’atteggiamento del suo allievo. Aka7even deluso dai pezzi assegnati da Anna Pettinelli Aka7even è stato il primo dei concorrenti di Amici ad aggiudicarsi la finale del talent e ora che sta preparando i brani da presentare nel corso ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) In vistadidi Maria De Filippi si fanno sempre più tesi i rapporti frae la sua. Dopo la discussione avvenuta pochi giornisemi, il concorrente si trova nuovamente in difficoltà a causa di alcuni pezzi proposti dalla conduttrice radiofonica. Quest’ultima sembra però ferma sulla sua posizione e non accetta l’atteggiamento del suo allievo.deluso dai pezzi assegnati daè stato il primo dei concorrenti diad aggiudicarsi ladel talent e ora che sta preparando i brani da presentare nel corso ...

Advertising

eles8201019 : RT @Irina05857869: Raga ma non facciamo scherzi, il king non può perdere così su andate a votare su Instagram.? (nulla contro deddy) #amici… - sere_aka : RT @Irina05857869: Raga ma non facciamo scherzi, il king non può perdere così su andate a votare su Instagram.? (nulla contro deddy) #amici… - Maryyyy53845168 : RT @Irina05857869: Raga ma non facciamo scherzi, il king non può perdere così su andate a votare su Instagram.? (nulla contro deddy) #amici… - Irina05857869 : Raga ma non facciamo scherzi, il king non può perdere così su andate a votare su Instagram.? (nulla contro deddy)… - NoOne06971719 : RT @icarvsplume: Avevo detto che non mi sarei affezionata a nessuno quest’anno poi però Luca Marzano in arte Aka7even ha cantato Mi Manchi,… -