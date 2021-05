“Aggredito dalla polizia”. Martina Colombari, il figlio Achille: “Mi hanno perforato un timpano” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Billy Costacurta, il figlio Achille ancora sotto choc. Oggi vanta la bellezza di 16. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ha reso noto a tutti la foto e il video in cui mostra la maglietta insanguinata. Il racconto del giovanissimo figlio della coppia Vip è dettagliato. Achille tira in ballo l’aggressione subita da parte della polizia. Tutto da un lettino dell’ospedale. Lividi sul corpo e la magliettina macchiata di sangue, con queste immagini Achille Costacurta fornisce un racconto sull’aggressione da parte della polizia. Tutto fuori: “Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla polizia di Stato che la gente elogia tanto. Mi hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Billy Costacurta, ilancora sotto choc. Oggi vanta la bellezza di 16. Ildi Billy Costacurta eha reso noto a tutti la foto e il video in cui mostra la maglietta insanguinata. Il racconto del giovanissimodella coppia Vip è dettagliato.tira in ballo l’aggressione subita da parte della. Tutto da un lettino dell’ospedale. Lividi sul corpo e la magliettina macchiata di sangue, con queste immaginiCostacurta fornisce un racconto sull’aggressione da parte della. Tutto fuori: “Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 annidi Stato che la gente elogia tanto. Mi...

