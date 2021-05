Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari picchiato dalla polizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Achille Costacurta, figlio del noto calciatore e di Martina Colombari , picchiato dalla polizia. Di seguito, ecco la denuncia del giovane su Instagram: “Timpano perforato, mi dovrò operare”. Achille Costacurta, la denuncia del pestaggio da parte della polizia Achille Costacurta e Martina Colombari – Photo Credits: viagginews.comfiglio dell’ex difensore Billy e dell’ex modella Martina Colombari, Achille Costacurta denuncia un pestaggio da parte della polizia. Utilizza alcune stories Instagram per comunicare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)del noto calciatore e di. Di seguito, ecco la denuncia del giovane su Instagram: “Timpano perforato, mi dovrò operare”., la denuncia del pestaggio da parte della– Photo Credits: viagginews.comdell’ex difensoree dell’ex modelladenuncia un pestaggio da parte della. Utilizza alcune stories Instagram per comunicare ...

Advertising

FBiasin : Achille #Costacurta contro la polizia: 'Mi hanno picchiato e perforato un timpano solo per averli chiamati sbirrazz… - ilriformista : Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy, denuncia di esser stato picchiato da almeno 4-5 agenti di poli… - zazoomblog : Costacurta il figlio Achille: «Aggredito dalla polizia mi hanno perforato un timpano» - #Costacurta #figlio… - AzeglioS : @FBiasin Achille Costacurta Vs La grammatica - Bianca34874951 : RT @FBiasin: Achille #Costacurta contro la polizia: 'Mi hanno picchiato e perforato un timpano solo per averli chiamati sbirrazzi'. https:/… -