Acea | Gola | ' raddoppio Peschiera opera fondamentale | passi avanti'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera è un'opera fondamentale. C'è stato un passo avanti con la nomina del Commissario governativo che permetterà un'accelerazione della realizzazione dell'opera. Non sarà finanziato specificatamente dal Pnrr perché il piano può finanziare solo opere che vengono completate nel 2026 ma ci saranno fondi pubblici che contribuiranno alla realizzazione del raddoppio del Peschiera". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola, nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre dell'anno.

