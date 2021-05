Abusi | si dimette per negligenza il terzo vescovo polacco

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Bydgoszcz, in Polonia, presentata da mons. Jan Tyrawa. Il, 72 anni, si è dimesso per aver copertosessuali del clero della sua diocesi su minori. Una nota della nunziatura apostolica a Varsavia, pubblicata sul sito della conferenza episcopale, rende noto che ilTyrawa si è dimesso in applicazione del motu proprio di papa Francesco "Vos estis lux mundi" che sanziona i pastori colpevoli dinel trattare casi disessuali su minori da parte di alcuni sacerdoti operanti nella diocesi di Bydgoszcz. "Dopo aver completato questa procedura, tenendo conto anche di altre difficoltà nella gestione della diocesi, ildi Bydgoszcz ha rassegnato le dimissioni dal suo ministero, ...

