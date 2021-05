Abbiamo la prova diretta delle onde di Alfvèn nell’atmosfera del Sole (Di mercoledì 12 maggio 2021) (foto: Nasa)Finalmente Abbiamo la prima prova diretta della loro esistenza. Si tratta delle onde di Alfvén, particolare tipologia di onda magnetica che svolge un ruolo importante nel trasmette energia nell’atmosfera del Sole e trasportarla su grandi distanze. E che ora, dopo oltre 50 anni di prove indirette, siamo riusciti finalmente a confermarne l’esistenza. A raccontarlo è uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy e coordinato da Marco Stangalini, dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e associato dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e da Robertus Erdélyi dell’Università di Sheffield. Servendosi dello spettropolarimetro Ibis (Interferometric Bidimensional Spectrometer) dell’Inaf e realizzato in collaborazione con le università di Firenze e Roma Tor ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) (foto: Nasa)Finalmentela primadella loro esistenza. Si trattadi Alfvén, particolare tipologia di onda magnetica che svolge un ruolo importante nel trasmette energiadele trasportarla su grandi distanze. E che ora, dopo oltre 50 anni di prove indirette, siamo riusciti finalmente a confermarne l’esistenza. A raccontarlo è uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy e coordinato da Marco Stangalini, dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e associato dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e da Robertus Erdélyi dell’Università di Sheffield. Servendosi dello spettropolarimetro Ibis (Interferometric Bidimensional Spectrometer) dell’Inaf e realizzato in collaborazione con le università di Firenze e Roma Tor ...

