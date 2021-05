“Abbiamo già scelto il nome”. Enzo Capo annuncia le nozze e non solo: la rivelazione bomba dell’ex UeD (Di mercoledì 12 maggio 2021) Enzo Capo è stato uno dei grandi protagonisti di ‘Uomini e Donne’. Dopo aver terminato la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, la sua vita dal punto di vista sentimentale è migliorata sensibilmente. Ha infatti trovato la sua anima gemella e in più di un’occasione ha ammesso di essere perdutamente innamorato. Dopo un po’ di silenzio attorno a lui, ecco che è uscito allo scoperto con un annuncio incredibile. Nessuno si sarebbe probabilmente aspettato di sentire una cosa simile. Nel marzo scorso è invece rimasto vittima di un bruttissimo episodio. Una rapina è stata fatta ai suoi danni e ha annunciato il tutto sui social network con un video eloquente. L’ex fidanzato di Pamela Barretta non poteva proprio aspettarsi di incorrere in una situazione simile, infatti su Instagram ha fatto notare tutta la sua preoccupazione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)è stato uno dei grandi protagonisti di ‘Uomini e Donne’. Dopo aver terminato la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, la sua vita dal punto di vista sentimentale è migliorata sensibilmente. Ha infatti trovato la sua anima gemella e in più di un’occasione ha ammesso di essere perdutamente innamorato. Dopo un po’ di silenzio attorno a lui, ecco che è uscito allo scoperto con un annuncio incredibile. Nessuno si sarebbe probabilmente aspettato di sentire una cosa simile. Nel marzo scorso è invece rimasto vittima di un bruttissimo episodio. Una rapina è stata fatta ai suoi danni e hato il tutto sui social network con un video eloquente. L’ex fidanzato di Pamela Barretta non poteva proprio aspettarsi di incorrere in una situazione simile, infatti su Instagram ha fatto notare tutta la sua preoccupazione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo già Billie Eilish: premiata ai Brit Awards come miglior artista femminile ...'Happier Than Ever' e sarà disponibile in tutti i negozi e in digitale dal 30 luglio (è già attivo ... La canzone racconta di situazioni molto differenti che tutti noi abbiamo provato o visto. Spero ...

Vaccino Sputnik e autorizzazione Ema, "decisione presto" Infine per Sinovac "abbiamo già cominciato la rolling review e stiamo definendo quando alcuni elementi chiave del dossier potrebbero esserci inviati in modo da sapere più precisamente quando questo ...

