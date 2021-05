Abbiamo detto Si: l’ex velina si è sposata in gran segreto, ecco di chi si tratta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sexy, bella e genuina Giorgia Palmas torna a far parlare di sé: matrimonio segretissimo per l’ex velina. ecco chi è il fortunato Giorgia Palmas e Filippo MagniniPer lui è stato amore a prima vista mentre per lei, come ha confessato in differenti interviste, è stata come un’attrazione letale ma forse la loro complicità sta proprio in questo: essersi conosciuti nel momento giusto. I protagonisti di questa storia d’amore da film sono Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la coppia più bella e affiatata del momento. Che a poche ore dall’ufficialità della notizia ha conquistato il web. I due si sono conosciuti attraverso amicizie in comune e dal quel momento non si sono più lasciati. Ed infatti ecco che a sorpresa sono finiti nel mirino del gossip. I due sarebbe quindi quasi convolati a nozze. ... Leggi su kronic (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sexy, bella e genuina Giorgia Palmas torna a far parlare di sé: matrimonio segretissimo perchi è il fortunato Giorgia Palmas e Filippo MagniniPer lui è stato amore a prima vista mentre per lei, come ha confessato in differenti interviste, è stata come un’attrazione letale ma forse la loro complicità sta proprio in questo: essersi conosciuti nel momento giusto. I protagonisti di questa storia d’amore da film sono Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la coppia più bella e affiatata del momento. Che a poche ore dall’ufficialità della notizia ha conquistato il web. I due si sono conosciuti attraverso amicizie in comune e dal quel momento non si sono più lasciati. Ed infattiche a sorpresa sono finiti nel mirino del gossip. I due sarebbe quindi quasi convolati a nozze. ...

capuanogio : Tullio Tinti (agente di #Bastoni): 'Da quattro mesi abbiamo un accordo per il rinnovo di contratto e mi hanno detto… - MarcelloChirico : #Gravina: 'L'auspicio è avere la #Juventus in #SerieA ' La #Juve è già in SerieA e nn la si può cacciare per una… - teatrolafenice : ?? Un paio di paginette di rara sintesi su quanto Claudio Monteverdi sia stato importante per la storia della musica… - SerenellaBettin : .@BettaPiccolotti di @Sinistrait_ ha detto che sul fronte #immigrazione non c’è nessuna emergenza. Dal 2019 abbiamo… - Giuuuu28184469 : RT @Serenella1990l: Comunque si daytime carino ma sono nera per 2 cose: -non mi è piaciuto che i ragazzi non siano rimasti sorpresi dai… -