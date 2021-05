A che ora inizia l’episodio Un diario del ’43 de Il Commissario Montalbano: l’orario su Rai 1 (Di mercoledì 12 maggio 2021) A che ora inizia l’episodio Un diario del ’43 de Il Commissario Montalbano in onda oggi, mercoledì 12 maggio 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio con protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet. La trama Abbiamo visto a che ora inizia Un diario del ’43 (episodio in replica de Il Commissario Montalbano), ma qual è la trama? Tre storie arrivano a Montalbano dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) A che oraUndel ’43 de Ilin onda oggi, mercoledì 12 maggio 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguirecon protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet. La trama Abbiamo visto a che oraUndel ’43 (episodio in replica de Il), ma qual è la trama? Tre storie arrivano adal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio ...

