5 anni di Unioni Civili, «Una legge che ha dato visibilità a milioni di persone»

«Le unioni civili sono state un passo decisivo in questo paese perché per la prima volta hanno realmente infranto il muro dell'indifferenza istituzionale verso milioni di persone. Prima le istituzioni facevano finta che non esistessero». La legge Cirinnà, approvata cinque anni fa, è stata un cambiamento culturale per Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. «È anche grazie a quella legge e alla visibilità che ha portato, se oggi si discute anche nell'opinione pubblica, del ddl Zan».

