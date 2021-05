4 Hotel: nella nuova edizione si vota anche la colazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) 4 Hotel Bruno Barbieri chiude nuovamente la sua valigia e si prepara a otto nuove tappe di 4 Hotel, le iconiche sfide tra gli albergatori d’Italia. Dal 13 maggio, ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15, lo Chef stellato sarà nuovamente protagonista e arbitro delle gare tra gli Hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia.Quest’anno, il viaggio di 4 Hotel da nord a sud nella Penisola farà il suo esordio a Venezia, per poi proseguire con le altre tappe: Toscana, Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata. Otto nuovi episodi durante i quali gli Hotel in gara, 4 per ogni serata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando su tutto quello che secondo loro fa la differenza nella propria ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) 4Bruno Barbieri chiudemente la sua valigia e si prepara a otto nuove tappe di 4, le iconiche sfide tra gli albergatori d’Italia. Dal 13 maggio, ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15, lo Chef stellato saràmente protagonista e arbitro delle gare tra glidi alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia.Quest’anno, il viaggio di 4da nord a sudPenisola farà il suo esordio a Venezia, per poi proseguire con le altre tappe: Toscana, Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata. Otto nuovi episodi durante i quali gliin gara, 4 per ogni serata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando su tutto quello che secondo loro fa la differenzapropria ...

