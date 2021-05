175 nuance | dagli ombretti ai rossetti | e pack bianchi di design Da oggi | da Zara | c' è di che sbizzarrirsi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Make up occhi: tutte le novità della Primavera 2021 guarda le foto Bianca e minimal nei, inclusiva e accessibile nei prodotti, ultra glamour nel concept: arriva, 12 maggio, la prima linea make up firmata, con lo zampino creativo di un nome che, per gli addetti al settore, è una garanzia: Diane Kendal, una delle professioniste del make up più apprezzate dai ’90 nei backstage di sfilate e dietro le quinte di cover prestigiose. La prima collezione trucco dibeauty arriva inminimal, come una ...

Anche Zara entra nel mondo del make up con una collezione dipensata per tutti gli incarnati, realizzata da Diane Kendal, la make up artist d'eccezione delle passerelle. Il make up come il fashion guarda ad uno nuovo lifestyle e ad un nuovo concept, ......consente di provare i rossetti del brand in tutta sicurezza per poter giocare con finiture e... La collezione Zara Make up vanta inoltre oltrecolori tra cui scegliere. Guerlain Pearl Glow ...Viso, occhi, labbra e unghie, la linea make up di Zara firmata dalla make up artist Diane Kendal promette un make up perfetto per tutte.