16 Anni e Incinta Italia: da giovedì l'ottava stagione su MTV (Di mercoledì 12 maggio 2021) In concomitanza con il programma, all'indirizzo www.mtv.it/aispa verrà attivata una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza. Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) In concomitanza con il programma, all'indirizzo www.mtv.it/aispa verrà attivata una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza.

Ultime Notizie dalla rete : Anni Incinta Su MTV torna il programma culto 16AnnieIncinta E ne sono consapevoli le giovani mamme dell'ottava stagione di 16 Anni e Incinta Italia, la produzione locale in onda in prima tv assoluta dal 13 maggio ogni giovedì con un doppio episodio su MTV (...

16 Anni e Incinta Italia: da giovedì l'ottava stagione su MTV ' 16 Anni e Incinta Italia ' : da giovedì 13 maggio (domani) l'ottava stagione su MTV. Sono sette le ragazze che hanno partecipato al programma, e hanno tutte affrontato la gravidanza in un momento storico ...

Incinta all'ottavo mese, muore a 38 anni nel sonno a Bagnara di Romagna La Repubblica Virginia Mihajlovic è incinta, nonno Sinisa scoppia a piangere Il tecnico serbo del Bologna presto diventerà nonno, sua figlia Virginia gli annunciato la lieta notizia tramite un piccolo regalo.

Bologna, mister Mihajlovic sarà nonno a novembre: la figlia Virginia è incinta La figlia di Sinisa apetta un bebè. La 23enne, vista qualche anno fa per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, ha dato l'annuncio su Instagram, condividendo un tenero video durante il quale c'è ...

