1 milione di vaccini al giorno? Trovato l’inghippo

Un milione di vaccinazioni al giorno entro giugno, ecco l'obiettivo dichiarato del Commissario Figliuolo. E come non esultare noi, poveri e miseri cittadini italiani, da un anno e mezzo sottoposti a terrificanti notizie giornaliere, e ormai abituati a decisioni politiche tra il comico e il ridicolo come banchi con le rotelle o monopattini? Una notizia come quella di un milione di vaccini al giorno ci fa sobbalzare, hai visto mai che zitti zitti c'è davvero qualcosa di efficiente e funzionante per cui andare fieri? Nella nostra martoriata Italia? E come è possibile tutto ciò? Semplice. Allungando a 42 giorni l'intervallo tra la prima e la seconda dose Pfizer, in modo da coprire nel più breve tempo possibile i non vaccinati. Verrebbe da fare il più grandioso dei Hip Hip Hurrah!!!!

