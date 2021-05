Zuppa di cannellini e finocchi | la ricetta di Marco Bianchi

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021)diè ladidi oggi 10 maggio 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Un piatto che fa bene ed è buonissimo e come sempreci suggerisce dei passaggi semplici per unache si prepara davvero in poco tempo. Partiamo ovviamente dai fagioli già lessati, il consiglio è di usare i. In più nelladellac’è il peperoncino, questo possiamo anche evitarlo. Con ladi fagioli eavremo in poco tempo un ottimo piatto completo che magari possiamo servire con dell’ottimo pane. Perfette anche le fette di pane tostato. Non perdete la ...